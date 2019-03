Fractieleider Republikeinen: Ook Senaat is tegen noodtoestand van Trump

Op 26 februari stemde het Huis van Afgevaardigden in de VS, waarin de Democraten een meerderheid hebben, al tegen de noodtoestand. Nu is het dus de beurt aan de Senaat om zich uit te spreken. De Republikeinen zijn er met 53 van de 100 zetels in de meerderheid, maar desondanks zijn er al langer indicaties dat ook hier tegen de maatregel van Trump zal worden gestemd.



Zo lieten vier Republikeinse senatoren weten dat ze zich aan de zijde van de Democraten zouden scharen. Anderen uitten hun bezorgdheid over de uitzonderlijke procedure die, in hun ogen, de bevoegdheden van de uitvoerende macht overschrijdt. Zo zei de Republikeinse senator Rand Paul: ,,We willen wellicht meer geld voor grensbeveiliging, maar het Congres heeft dat nu eenmaal niet geautoriseerd. Als we aan die machten gaan tornen, wordt het gevaarlijk.’’ En hij twitterde: ,,De enige manier om een eerlijke ambtsdrager te zijn, is om voor dezelfde principes op te komen, ongeacht wie er aan de macht is.’’