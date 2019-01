Foto was voor politie het eerste bewijs dat Julen (2) in put viel

Fatale seconden want toen de vader weer in de richting van zijn zoontje keek, zag hij hem een meter of tien verderop in de aarde verdwijnen. Geschokt rende José naar de bewuste plek, waar hij tot zijn ontsteltenis constateerde dat er beweging zat in de grote steen die de put had afgedekt. Daardoor was het gat vrij komen te liggen waarin zijn zoontje was verdwenen.



Deze reconstructie van het drama maakte de guardia civil volgens El Mundo op basis van de verklaringen van Julens ouders en familieleden. Zij toonden de foto van de peuter als bewijs dat hij vlakbij de put zat. Verklaringen die later werden bevestigd door de vondst van het zakje chips in de put, te zien op camerabeelden, en haren van de peuter.



Julens vader hoorde zijn zoontje zondagmiddag een tijdje huilen maar sindsdien werden geen geluiden meer opgevangen van het ventje. De hoop om hem levend terug te vinden, wordt met de dag minder.