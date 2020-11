Foto moordenaar Paty op telefoon van aanslagpleger Nice

Ex-ambassa­deur Vaticaan blijft weg van uniek proces wegens ‘betasten mannenbil­len’

10 november De voormalige ambassadeur van Het Vaticaan in Frankrijk is vanmiddag niet komen opdagen in Parijs waar hij terecht stond wegens beschuldigingen van aanranding. Vijf mannen verklaren dat monseigneur Luigi Ventura hun billen heeft betast tijdens openbare evenementen. Zelf zegt hij onschuldig te zijn.