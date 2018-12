Fortnite-gamer betrapt wanneer hij vrouw slaat tijdens livestream

Gisteren speelde de twintiger Fortnite, terwijl hij de sessie online uitzond op het streamingplatform Twitch. Kijkers trokken echter al snel aan de alarmbel toen bleek dat de man een bijzonder kort lontje had. Tijdens het filmpje is te horen hoe een vrouw, die niet in beeld komt, vraagt of de gamer wilde komen eten. “Ik ben er zo, wacht gewoon”, antwoordt hij geagiteerd. Er zijn ook kinderen te horen op de achtergrond.



Even later wordt hij bekogeld door een paar projectielen, waaronder een kartonnen doos, wellicht gegooid door de vrouw. Vervolgens verlaat MrDeadMoth zijn computer, waarna een klap te horen is. De vrouw op de achtergrond begint luid te huilen. “Je bent een f*cking vrouwenmishandelaar”, schreit ze. Daarna richt ze zich tot mensen die live meekijken. “Hoorden jullie dat? Hij sloeg me zojuist in het gezicht.”