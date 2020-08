Flynns poging onder strafzaak uit te komen mislukt

speech trump ‘Deze verkiezing bepaalt of we de Amerikaan­se droom redden’

28 augustus In een eerste grote campagnespeech profileert Donald Trump zich als Amerika’s cheerleader en bodyguard. Alles dat Amerika ‘great’ maakt staat op het spel op de verkiezingsdag in november, zegt Trump in zijn speech op het partijcongres van de Republikeinse partij. ,,Deze verkiezing bepaalt of we de Amerikaanse droom redden, of dat we een socialistische agenda toestaan ons gekoesterde lot te vernietigen.”