Floortje Dessing ontsnapt uit Jemen

Dessing verschool zich de afgelopen dagen met hulpverleners van het Rode Kruis in de kelder van het Rode Kruis-hoofdkwartier in de Jemenitische hoofdstad Sanaa. De Nederlanders belandden daar in de burgeroorlog die hevig was opgelaaid. De coalitie, onder aanvoering van Saoedi-Arabië, vecht daar tegen door Iran gesteunde Houthi-rebellen met onder meer tanks en mortieren. Dessing was in Jemen voor opnames van haar televisieprogramma Floortje naar het einde van de wereld.



,,Ik ben immens dankbaar dat ik veilig en wel op weg naar huis ben, maar tegelijkertijd besef ik ook dat voor de burgers van het land het conflict onverminderd hard doorgaat'', zegt Dessing vanuit Djibouti. ,,Ik ben me bewust van het feit dat voor de inwoners van Jemen het leed nog niet geleden is en heb ontzettend veel respect voor de hulpverleners van het Internationale Rode Kruis die zijn achtergebleven om hulp te verlenen.''