Flat in Sydney geëvacueerd nadat bewoners hem hoorden kraken

De honderden inwoners van de Opal Tower in het Olympisch Park in Sydney moesten samen met de bewoners van nabijgelegen gebouwen hun huizen en kantoren verlaten. Ook treinstations en wegen in de buurt zijn gesloten. Politie, brandweer en reddingswerkers doen nu onderzoek in en rond het gebouw.

Alle water-, gas- en stroomleidingen zijn afgesloten en de brandweer houdt met speciale apparatuur de bewegingen van het gebouw in de gaten.

Een bewoner van het appartementencomplex vertelde aan het Australische Nine News dat hij een harde knal hoorde en dat het daarna klonk alsof iets ‘knapte’. Een andere bewoner verklaarde dat het gebouw tussen de 12de en de 13de verdieping flinke scheuren vertoont. Tegen Nine News vertelt hij: ,,Ik maak me zeker zorgen. Een paar dagen geleden zagen de deuren er opeens anders uit. Ze gingen niet meer goed dicht. En als het heel hard waait dan voel je het gebouw bewegen.’’ Volgens de Australische politie moesten enkele deuren in het gebouw ontzet worden om mensen te ‘bevrijden’.

Signalen

Sommige bewoners verlieten vanmorgen plaatselijke tijd zelf al het appartementencomplex omdat ze de boel niet vertrouwden. Na diverse signalen besloten de hulpdiensten om de hele flat en de nabijgelegen huizen te evacueren.