Filipijnen zetten 'gevaarlijke' Nederlander (61) het land uit

De politie arresteerde Niklaas V. een week geleden in zijn woning in Eastern Poblacion op het eiland Poro in de provincie Cebu. Volgens een woordvoerder van de Filipijnse Immigratiedienst gebeurde dit op basis van een uitzettingsbevel uit 2015. Twee lokale regeringsraden hadden de Nederlander in juli 2014 tot persona non grata verklaard en aangedrongen op zijn deportatie.

Dat V. pas nu het land wordt uitgezet, komt volgens de Immigratiedienst doordat hij beroep aantekende tegen het deportatiebevel. Dat werd in november 2016 ongegrond verklaard. Sindsdien staat de Nederlander op een 'zwarte lijst' van de Immigratiedienst . ,,Buitenlanders zoals hij, die weigeren onze wetten na te leven en die openlijk gebrek aan respect tonen voor onze gezagsdragers, verdienen het voorrecht om in ons land te blijven niet", verklaarde een woordvoerder tegenover Filipijnse media.

Vuurwapens

Die laatsten berichtten eind vorig jaar dat V. in zijn woning was gearresteerd wegens illegaal vuurwapenbezit. Hij beschikte over een jachtgeweer en drie grootkaliberpistolen: twee .45 en een 9 millimeter-exemplaar waarvan de vergunning was verlopen. Drie medeverdachten werden gearresteerd omdat ze elk zonder vergunning een .45-pistool in hun bezit hadden. V.'s Filipijnse vrouw, met wie hij volgens het gewoonterecht trouwde omdat hun verschillende religies geen kerkelijk huwelijk toelaten, werd niet gearresteerd.