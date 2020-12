Fighting home for Christmas: ‘Chauffeurs worden als parasieten behandeld’

Geen eten, geen drinken, geen sanitair, lang wachten en vooral: geen informatie. Je zal maar truckchauffeur zijn en in Engeland in die eindeloze rij staan voor de tunnel naar het vasteland, naar huis, naar Kerstmis. ,,Dit draait om de brexit. Chauffeurs worden als parasieten behandeld.”

Die ki-lo-me-ters lange rijen van duizenden vrachtwagens die in Engeland staan te wachten om het Kanaal over te steken. Iedereen die de beelden ziet, denkt: je zal dáár maar tussen staan. Huub Bessems (61) uit Reuver staat er dus in, 36 kilometer vanaf Dover, vertelt hij deze woensdagmiddag. ,,Al sinds zondag. Eén meter van mijn voorganger. Nul meter opgeschoten.”

Mensonterend, noemt hij het. ,,Ze hebben véél te laat gereageerd met het opzetten van die testen.” Een negatieve test is sinds enkele dagen nodig om de Kanaaltunnel door te mogen naar Frankrijk. Bessems: ,,Maar wanneer? Ze geven ons geen enkele inlichting en ze komen nog niet langs met een glas water. Ze zijn nu al de derde rijbaan aan het volbouwen met vrachtwagens. Thuis met kerst? Ik had gehoopt Flappie te kunnen draaien, maar dat gaat ‘m niet worden. Ik heb nog een lading die ik eerst in Tilburg moet afleveren ook.”

Boze truckers

Bessems is een van die - naar schatting van Transport en Logistiek Nederland (TLN) - ‘enkele tientallen’ chauffeurs die nog in Engeland zitten. In Dover keerden boze truckers zich vanmorgen tegen de politie. Bessems krijgt het mee ‘via de tamtam’. ,,Ze willen die chauffeurs terugsturen, om alsnog door de testlocatie langs snelweg M20 te gaan. Maar dat willen die chauffeurs natuurlijk niet. Ze staan nu vooraan, dan moeten ze weer achteraan aansluiten met 5000 wagens voor zich.”

De chaos in het transport van en naar Engeland ontstond zondag toen Europa de grenzen in allerijl dichtgooide omdat een gemuteerde Engelse variant van het coronavirus als een razende om zich heen dreigde te grijpen. Duizenden vrachtwagens vormden al gauw één lange ketting voor de Kanaaltunnel bij Dover. Nóg drukker is het op Manston Airport waar meer dan 3000 wagens werden geparkeerd. Slechts met een negatieve testuitslag mag je alsnog de tunnel in.

De meeste Nederlandse chauffeurs wisten de ellende te ontvluchten met de boot, veelal dankzij goede contacten. Voor chauffeurs op de boot naar Nederland geldt een uitzondering: zij hoeven geen negatieve testuitslag te hebben. Ondertussen liepen woedende chauffeurs uit heel Europa, die via de tunnel naar Frankrijk moeten en dus wel een testuitslag nodig hebben, op Dover agenten omver.

‘Walgelijk‘

De chaos zet kwaad bloed bij veel transportondernemingen omdat het alles te maken zou hebben met de nog altijd lopende brexitonderhandelingen. Susanne Dirksen van Transportbedrijf Schavemaker uit Beverwijk - waarvan nog één chauffeur op Manston Airport staat - heeft daar weinig twijfel over: ,,Walgelijk dat de brexit nu over de rug van de chauffeurs wordt uitgevochten. Deze chauffeurs hebben het hele jaar door, dwars door alle coronacrises heen, Europa bevoorraad. Ook in Italië, ook in Frankrijk, ook in Spanje. Gebleken is dat juist zij, omdat zij in cabines zitten en nauwelijks in aanraking komen met mensen, zelden ziek worden. Leg mij dan maar uit waarom juist nu, vlak voordat die brexitdeal er móet zijn, de Fransen die tunnel dichtgooien. Ik ben echt geen aanhanger van rare theorieën, maar dit komt ook de Engelsen goed uit om een langere transitieperiode af te dwingen, omdat zij nog niet klaar zijn voor de brexit. Schandalig dat daarvoor al die chauffeurs nu als parasieten worden behandeld en met duizenden weggezet op plekken waar niets is.”

