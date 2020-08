Fietsende bankovervaller op slippers opgepakt door Duitse politie

Een 39-jarige man is vanochtend in Berlijn aangehouden, nadat hij gisteren in korte tijd twee bankovervallen pleegde op zijn teenslippers. Hij vluchtte met de buit op zijn fiets.

Beveiligingscamera’s legden vast hoe de man gisterochtend filialen van de Commerzbank in de Berlijnse wijken Schöneberg en Charlottenburg binnenliep op zijn zwarte flipflops. Hij bedreigde een medewerker met een mes en vroeg om geld. De bankbediende overhandigde hem dat. De man vluchtte met de buit in zijn rugzak op de fiets, door naar zijn volgende overval. De 49-jarige bankmedewerker was in shock en werd in het ziekenhuis opgenomen.

Tweede overval

Een half uur later bedreigde de overvaller in een ander filiaal een medewerker met een mes en eiste wederom geld. Beveiligers hadden dit keer door wat er gaande was, maar de overvaller ontkwam - nu wel zonder geldbedrag te hebben buitgemaakt. Hij verliet de plaats delict weer op een fiets. De 53-jarige bankmedewerker raakte niet gewond.

Na het publiceren van beelden van de beveiligingscamera's, kon de man vanochtend in zijn appartement in de wijk Schöneberg opgepakt worden door een arrestatieteam. Het zou gaan om een man van Italiaans-Braziliaanse afkomst, schrijft Bild. Zijn huis is doorzocht. Het is nog onduidelijk of het geld dat hij bij een van de overvallen heeft buitgemaakt, is gevonden.

Volledig scherm De 39-jarige man overviel op zijn slippers twee banken in Berlijn. © Polizei Berlin

