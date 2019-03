Felbekritiseerde Australische senator krijgt ei op zijn hoofd en slaat er op los

Britse Conserva­tie­ven houden rekening met deelname aan Europese verkiezin­gen

12:13 De Britse Conservatieve Partij polst leden over deelname een de Europese verkiezingen in mei. Het land moet volgens de plannen 29 maart de EU verlaten. De brexitdeal die Theresa May met Brussel sloot is echter al twee keer door een grote meerderheid in het Lagerhuis verworpen. Mogelijk zitten de Britten als de verkiezingen voor het Europarlement plaatsvinden, op 23 mei, nog in de EU.