Feestende Finse premier (36) moet zich verdedigen voor uitgelekte video: ‘Ik heb niets te verbergen’

Valeriya (23) krijgt buiten een kogel in haar nek: ‘Mogelijk een buurman die op vogels jaagt’

De 23-jarige Belgische Valeriya werd vorige week, terwijl zij in de tuin aan het studeren was voor haar herexamens, plotseling in haar nek geraakt door een kogel. Een verdwaald projectiel, waarvan de herkomst nog steeds onbekend is. Justitie in Leuven onderzoekt de zaak. ,,Het scheelde maar een paar millimeters of ik zat nu in een rolstoel.’’

17 augustus