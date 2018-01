Federale politie VS doet onderzoek naar stichting van Clintons

Federale agenten proberen nu te achterhalen of geldschieters in ruil voor giften aan de stichting politieke gunsten hebben gekregen.The Washington Post en The New York Times melden dat het onderzoek is toegespitst op de periode 2009-2013. Hillary Clinton was toen minister van Buitenlandse Zaken.



De FBI blijkt al maanden in het geheim onderzoek te doen naar het reilen en zeilen van de Clinton Foundation. Het is een voortzetting van een onderzoek dat al in 2015 aanvang nam, maar in 2016 werd gestaakt na spanningen over de politiek gevoelige zaak tussen openbaar aanklagers en de politiedienst, zo zeggen betrokken tegen de Washington Post.