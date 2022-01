FBI: verloofde bekende moord op Gabby Petito

Brian Laundrie, de verloofde van de 22-jarige digitale influencer Gabby Petito, heeft voor zijn dood in zijn dagboek bekend dat hij zijn vriendin heeft omgebracht. Dit staat in een verklaring die de Amerikaanse FBI vrijdag publiceerde en waarin de dienst aankondigt het onderzoek te zullen sluiten.

De FBI maakte vrijdag nieuwe details bekend over het onderzoek naar de dood van Gabby Petito, de digitale influencer die verdween nadat ze vorig jaar juni met haar verloofde Brian Laundrie was begonnen aan een rondreis door de Verenigde Staten. Het stel deed daarvan uitgebreid verslag op sociale media.

Op 1 september keerde Laundrie echter alleen terug. Een grootse zoekactie begon en op 19 september werd Petito’s lichaam gevonden. Ze was gewurgd. De vermissingszaak werd groot nieuws in de VS en ver daarbuiten.

In de tussentijd was ook Laundrie verdwenen. Zijn lichaam werd uiteindelijk in oktober gevonden in een natuurgebied in Florida, niet ver van zijn ouderlijk huis. Hij had zichzelf door het hoofd geschoten. In de buurt werden ook een rugzak en het dagboek gevonden. Volgens de FBI heeft Laundrie daarin bekend zijn verloofde te hebben omgebracht. Het onderzoek heeft geen andere personen aan het licht gebracht die betrokken zouden kunnen zijn bij de dood van Petito, aldus de FBI.

Verdacht

De verdwijning van Laundrie, kort nadat Petito als vermist was opgegeven, maakte hem verdacht bij de politie. Hij werd een ‘person of interest’ voor de vermissing en dood van Petito. Zijn ouders vertelden dat ze hem rond 14 september hadden zien vertrekken met een backpack en dat ze niet wisten waar hij heen was gegaan.

Menselijke resten

Het lichaam van Petito werd gevonden in de Amerikaanse staat Wyoming. Pas in oktober werden in een groot natuurpark in Florida de menselijke resten van Laundrie gevonden. Het was eerst niet zeker of dit wel de resten van Laundrie waren, maar in Amerikaanse media werd daar wel al meteen voorzichtig van uitgegaan omdat de resten die waren aangetroffen in de buurt lagen van een rugzak, een notitieboekje en andere persoonlijke spullen van de jonge Amerikaan.

De vondst werd gedaan in het Carlton Reserve, in de buurt van de plaats Sarasota. De FBI was daar op aanwijzing van de ouders van Laundrie gaan zoeken, in de buurt van de Myakkahatchee Creek.