FBI: ‘Moordaanslag op oud-president George W. Bush verijdeld’

De Amerikaanse oud-president George W. Bush is ontsnapt aan een moordaanslag. Het terreurcomplot van een groep Irakezen om de voormalige president te vermoorden als wraak voor de oorlog in Irak werd eerder dit jaar ontdekt.

Volgens de landelijke recherche FBI beschreef een verdachte, de Iraakse asielzoeker Shihab Ahmed Shihab, het plan aan een FBI-informant die hem in februari in Dallas (Texas) rondreed om de beveiliging van het huis en de kantoren van Bush te bekijken. De man is volgens lokale media sinds 2020 in de Verenigde Staten. Hij vroeg de informant verder of hij aan valse politiebadges kon komen en of hij zeven mannen van Islamitische Staat het land kon binnensmokkelen.

De terroristen wilden Bush vermoorden, omdat hij verantwoordelijk zou zijn voor het doden van veel Irakezen en het uiteenvallen van Irak, aldus de FBI.

Huiszoekingsbevel

De recherche spreekt over het complot in een huiszoekingsbevel dat vorige maand openbaar werd in een rechtbank. Dat 43 pagina's tellende bevel was nodig om te mogen inbreken in de mobiele telefoon van de verdachte. Het schrijven is inmiddels weer verzegeld, maar de inhoud ervan is opgepikt door Amerikaanse media.

Bush was van 2001 tot 2009 president van de VS. Hij is niet geschrokken, laat zijn voormalige kabinetschef, Freddy Ford, weten. ,,President Bush heeft alle vertrouwen in de Amerikaanse geheime dienst en ons rechtssysteem.’’

