FBI heeft meer dan 400 verdachten in vizier na bestorming Capitool

Pistes langer dicht, streep door skivakan­ties

21 januari Wintersporters lijken definitief een streep te kunnen zetten door het skiseizoen. De pistes in Frankrijk, Duitsland en Italië blijven volgende maand grotendeels dicht, waarschijnlijk ook tijdens de krokusvakantie. In Oostenrijk en Zwitserland zijn de gebieden open, maar daar duiken in skidorpen nieuwe coronabrandhaarden op.