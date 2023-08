Favoriet Bernardo Arévalo wint presidentsverkiezingen in Guatemala

Britse verpleeg­kun­di­ge schuldig bevonden aan moord op 7 baby’s en moordpogin­gen op 6 anderen

Een Britse verpleegster is schuldig bevonden aan de moord op zeven pasgeboren baby’s in een ziekenhuis in het noordwesten van Engeland. Ze was volgens de jury ook schuldig aan poging tot moord op nog eens zes baby’s. Maandag wordt besloten welke straf de verpleegkundige krijgt.