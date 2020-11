Farmaceut Pfizer onder druk: ‘Geef octrooi coronavaccin vrij’

Zwangere Britse bevalt tijdens corona-co­ma van tweeling

19 november Het zal je maar gebeuren. Als zwangere vrouw met corona worden opgenomen in het ziekenhuis en na het ontwaken uit een kunstmatige coma ontdekken dat je dikke buik is verdwenen. Het overkwam de Britse Perpetual Uke uit Harborne bij Birmingham. Ze schrok zich dood, dacht dat haar tweeling de besmetting niet had overleefd maar niets bleek minder waar.