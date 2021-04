Families Indonesisch onderzeebootdrama moeten rekening houden met ‘zwartste scenario’

Als iemand weet hoe het is om op een onderzeeboot in nood te zitten, dan is het wel Johan Kragten (68) uit Den Helder. In juli 1973 kwam zijn onderzeeboot de Hr. Ms. Zwaardvis in grote moeilijkheden. Het water gutste naar binnen nadat er iets mis ging bij het opladen van de accu’s. De stroom viel uit. In het pikkedonker draaiden de mannen blindelings aan hendels waarmee ze lucht in watertanks lieten en zo hoopten te blijven drijven. ,,Je bent alleen maar aan het handelen, handelen, handelen”, vertelt de gepensioneerde opvarende.