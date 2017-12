Familielid schiet per ongeluk Amerikaanse peuter dood

Amerikaanse deserteur die overliep naar Noord-Korea overleden

10:09 Een 77-jarige Amerikaanse militair die een halve eeuw geleden overliep naar Noord-Korea is in Japan overleden. Oud-sergeant Charles Robert Jenkins deserteerde in 1965, terwijl hij in Zuid-Korea was gelegerd. Hij trouwde met een door de Noord-Koreanen ontvoerde Japanse vrouw en verhuisde in 2004 naar het land van rijzende zon, twee jaar nadat Pyongyang zijn vrouw vrijliet.