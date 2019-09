Familie vermiste Tob Cohen boos over ‘leugens’ rond onderzoek

Vrienden en familie van de in Kenia vermiste Tob Cohen (69) zijn onaangenaam verrast over berichtgeving dat er nieuwe aanhoudingen zijn verricht in de zaak. Daar blijkt niets van te kloppen. Volgens de vrienden van de oud-topman van Philips worden er bewust ‘leugens’ verspreid over de zaak.

Deze week meldden lokale media in Kenia dat er inmiddels drie verdachten achter tralies zouden zitten in verband met de verdwijning van de Nederlander, op zaterdag 20 juli, en drie nieuwe personen zijn aangemerkt als verdachten. Onder hen twee hooggeplaatste vrouwen ‘met politieke connecties’. Het nieuws dook ook hier op.

Zijn zus en zwager in Amsterdam geloofden hun ogen niet toen ze de berichten maandagavond lazen. Ze worden regelmatig gebriefd over de stand van zaken in het verdwijningsonderzoek maar hadden niks vernomen over nieuwe arrestaties en verdachten. Geschrokken en opgewonden over zoveel ontwikkelingen tegelijk - zou de ontknoping in de zaak dan eindelijk nabij zijn - vroegen ze hun connecties in Kenia om opheldering. Die kwam er meteen en was nogal ontgoochelend: de informatie bleek niet te kloppen.

Omkoping

Cohens vrienden in Kenia reageren vol ongeloof op het nepnieuws. ,,In Kenia hebben we in tegenstelling tot Nederland veel riooljournalistiek’’, zegt Patrick Muiruri die al ruim 30 jaar bevriend is met de vermiste Nederlander. Het verspreiden van ‘leugens’ over het onderzoek naar de verdwijning van zijn boezemvriend heeft hem kwaad gemaakt. ,,We hebben hier te maken met een moordonderzoek, niet met een of andere spannende fictiereeks’’, vervolgt de 73-jarige oud-politicus en voormalig vice-minister verbolgen. ,,Ik was maandag tot 22.00 uur bij het rechercheteam dat de zaak onderzoekt en kan melden dat er slechts één persoon in voorlopige hechtenis zit en dat is Tobs echtgenote.’’

Hoofdverdachte

Sarah W.K. (51) werd vorige week gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van haar Nederlandse man. Ze geldt als hoofdverdachte. Haar arrestatie volgde op forensisch onderzoek van haar telefoonverkeer waaruit bleek dat ze op de dag dat haar echtgenoot verdween, tot tweemaal toe contact had gehad met een oud-medewerker die door de Nederlander was ontslagen. Het mobieltje van die medewerker werd op de bewuste zaterdag ook gelokaliseerd in de villa van Cohen. Dat doet vermoeden dat hij Cohens echtgenote hielp bij het laten verdwijnen van haar man, zo verklaarden bronnen dicht bij het onderzoek tegenover deze site.

De Keniaanse recherche vroeg de onderzoeksrechter om de vrouw twee weken te mogen vasthouden. Dit in verband met het sporenonderzoek in de villa waar ze met Cohen woonde. Die is inmiddels officieel bestempeld als plaats delict. De onderzoeksrechter besliste maandag dat de Keniaanse Sarah W.K. geen veertien maar zeventien dagen in de cel blijft.