Familie verdachte (14) in verkrachtingszaak duikt onder na bedreigingen: ‘Er moet maar een gek rondlopen...’

Ook ex van slachtof­fer betrokken bij groepsver­krach­ting, familiele­den van verdachten worden bedreigd: "We durven niet meer buiten te komen"

3 juni Bij de gruwelijke feiten in Gent, waarbij een veertienjarig meisje aangerand werd, is ook het ex-liefje van het meisje betrokken. Dat is bevestigd aan onze krant. Haar ex en vier andere jongemannen uit Gent hadden het meisje aangerand, gefilmd en de beelden verspreid. Het slachtoffer stapte enkele dagen later uit het leven nadat ze het filmpje te zien kreeg. Intussen is een ware heksenjacht ontstaan op de verdachten en kregen hun families doodsbedreigingen. “We durven niet meer buiten te komen”, klinkt het.