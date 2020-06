Familie Trump wil verbod op onthullend boek van nicht president

De familie van de Amerikaanse president Trump wil de publicatie tegenhouden van een onthullend boek over de Trump-familie. De schrijfster is de enige nicht van president Trump, Mary. Het boek moet eind juli verschijnen.

Volgens Robert Trump, de jongere broer van de president, schendt Mary afspraken binnen de familie over geheimhouding, meldt The New York Times. De uitgever prijst het boek over de ‘giftige’ familie aan als ‘duistere geschiedenis’ van de familieclan.

Mary Trump is het enige familielid dat de waarheid wilde onthullen over een van de machtigste en meest gebroken families ter wereld, aldus de uitgever op zijn website over het boek (vrij vertaald). ‘Te veel en nooit genoeg - Hoe mijn familie de gevaarlijkste man ter wereld heeft gecreëerd’.

Vergeefse poging

Mary Trump, een psychologe, bracht een groot deel van haar jeugd door in het grootouderlijk huis in New York, waar ze getuige was van talloze familiebijeenkomsten en feesten. Ze is de dochter van Donalds overleden broer Fred.