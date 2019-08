Familie spoorloze Tob Cohen gelooft geen snars van bewering echtgenote in Kenia

Met een aktetas in de hand stapte Tob Cohen op vrijdag 19 juli in een witte auto. Het was twee uur ’s middags en medewerkers van zijn golfreisbureau, gevestigd op een luxueus landgoed in de Keniaanse hoofdstad Nairobi, herkenden de auto niet. Het was de laatste keer dat de Nederlandse zakenman werd gezien.



De verdwijning van Cohen is inmiddels groot nieuws in het Afrikaanse land. ‘Love, divorce and missing golf tycoon’, kopte Daily Nation, de grootste krant van Kenia, gisteren nog op de voorpagina, naast een grote foto van de Nederlander en zijn Keniaanse vrouw. De nationale recherche is een groot onderzoek gestart. De Keniaanse politie heeft dezelfde vragen als Cohens naasten in Nederland: waar is hij? Waarom laat hij al weken niets van zich horen, terwijl hij altijd dagelijks contact opnam met zijn familie? En welke rol speelt zijn Keniaanse vrouw, met wie hij in een pijnlijke echtscheidingsprocedure was beland?