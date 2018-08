Familie Smit bezoekt appartement waar Ivana overleed

Rechtszaak Ivana SmitOp de eerste zittingsdag van de rechtszaak over de dood van fotomodel Ivana Smit is de familie gesterkt in het idee dat het Maleisische politie-onderzoek aan alle kanten rammelt. ‘In het Maleisische autopsierapport is ze 5 centimeter korter dan ze was. Wat is dat voor autopsie?’

Fred Agenjo, de oom van Ivana Smit, staat op het balkon in Kuala Lumpur van Alexander en Luna Johnson. Het Amerikaanse koppel waarmee Ivana 7 december vorig jaar een wilde uitgaansnacht beleefde. 's Ochtends viel zijn nichtje van de twintigste verdieping naar beneden, dwars door een afdak van het balkon op de zesde verdieping. Agenjo haalt adem, doet een stap en kijkt naar beneden.

De Maleisische rechtbank is verplaatst naar het appartement, omdat rechter Mahyon Binti Talib de situatie zelf wilde zien. Politie, officier van justitie en een vertegenwoordiging van de Nederlandse ambassade zijn aanwezig.

,,Is er een valtest gedaan met een dummy van 65 kilo? Ivana was 60 kilo! Dan kun je net zo goed een sinaasappel naar beneden gooien om te kijken hoe die valt. Wat is dat voor belachelijke test?’’ Oom Fred snuift van verontwaardiging. Rechercheur Faizal: ,,Ik heb ook om een dummy van 60 kilo gevraagd, maar die was toen niet op voorraad.’’ Agenjo draait met zijn ogen. ,,En wat zeg je? Staat in het politierapport dat ze 1,75 meter was? Ze was 1,80 meter!’’ Familie-advocaat Sankara Narayanan Nair probeert Agenjo te kalmeren. De Maleisische rechercheurs, de rechter en de officier van justitie kijken weg.

Moeder Karin Smit is er niet bij. Zij verlaat samen met Ivana's peetmoeder Esther Schultz al na een uur de zittingszaal. ,,Dit is echt de Muppetshow. Mijn zenuwen kunnen hier niet tegen.''

Vrijgesproken

Het appartement van de Johnsons is verlaten. De bedden staan er nog. De koelkast is beschimmeld. Op de muur bij de keuken is met een streepje aangegeven hoe groot Johnsons 5-jarige dochtertje was toen ze in februari jarig was. De verjaardag zal het laatste zijn dat het kind zich van de plek herinnert. Een paar weken later waren de Johnsons met onbekende bestemming vertrokken. ,,Door dat toe te staan, heeft u ze eigenlijk al vrijgesproken’’, zegt Agenjo tegen hulpofficier van justitie Joy Rasan. Volgende week wil rechter Mahyon Binti Talib het Amerikaanse echtpaar dat met Ivana doorzakte in haar rechtszaal hebben voor verhoor. Ze heeft er een volledige dag voor uitgetrokken.

Volledig scherm Ivana's moeder Karin Smit, oom Fred Agenjo, peetmoeder Esther Schultz en hun advocaat Nair arriveren in het Courts Complex in Kuala Lumpur voor de eerste zittingsdag. © Privé

,,Een ongeluk is uitgesloten’’, oordeelt Agenjo als hij probeert over de balkonrand te kijken. De balkonrand bestaat uit een betonnen muurtje van 60 centimeter, daarop 30 centimeter sierhek en daarachter nog een brede geul waar de airco’s staan. Het vergt een klauterpartij om daar overheen te komen.

,,Hield ze van hoogtes?’’, vraagt hulpofficier van justitie Joy Rasan aan Agenjo. Misschien is ze op het randje gaan zitten om te genieten van het uitzicht en toen gevallen. Maar waarom zijn er dan geen voetsporen op de airco’s gevonden? ,,Onze theorie is dat ze in het appartement is overleden’’, zegt Agenjo. Johnson kan haar met gemak getild hebben, op de camerabeelden bij de lift draagt hij haar ook of ze niets weegt, om haar over de rand te laten glijden. De familie vermoedt dat de Amerikanen zich van het lichaam wilden ontdoen om vervolging wegens dood door schuld te ontlopen.

Voetstappen

De politie stelt dat Ivana’s dood een ongeluk was. Op de houten planken van het balkon zijn voetstappen van Ivana gevonden. Van de schuifpui naar de linkerhoek van het balkon. Precies naar de plek waar ze 42 meter lager werd gevonden. Haar voeten waren plakkerig. Er schijnt mogelijk appelcider te zijn gemorst op de witte natuurstenen vloer van het appartement waar ze doorheen gelopen heeft. De Maleisische patholoog heeft niet onderzocht wat dat was. ,,Ik ga Frank van de Goot meteen vragen om te analyseren wat het was’’, zegt Agenjo. Forensisch patholoog Frank van de Goot onderzocht het lichaam van Ivana in Nederland. Hij vond verwondingen op het achterhoofd en blauwe plekken op de armen die niet passen bij een val van grote hoogte. ,,We hebben toestemming van de rechtbank om meneer Van de Goot te laten getuigen’’, zegt familie-advocaat Nair.

Manager Vanessa van het appartementencomplex werd door de bewoner op de zesde verdieping gebeld dat zijn afdak ingestort was. Zij vond Ivana. ,,We gingen met de politie eigenlijk meteen naar de 20ste, naar het appartement van de Johnsons. In de andere wonen gewone families.’’

De rechtszaak die vandaag is begonnen is nog geen strafzaak, maar louter bedoeld om de feiten te achterhalen. De rechter kan wel oordelen dát er een strafbaar feit is gepleegd en een strafrechtelijk onderzoek gelasten. Voor het zover is, worden de komende twee weken nog 23 getuigen en 11 experts gehoord.

Volledig scherm Een aanwezige die ongeveer even groot is als Ivana laat zien of het mogelijk is om over de rand van het balkon te stappen zonder voetafdrukken achter te laten. © Privé

Volledig scherm De diepte waarin Ivana Smit viel. © Privé

Volledig scherm Oom Fred Agenjo in het lege appartement van de Johnsons. © Privé

Volledig scherm Fred Agenjo (links) en rechter Mahyon Binti Talib (met hoofddoek) luisteren naar de uitleg van politierechercheur Faizal. © Privé

Volledig scherm Het Court Complex in Kuala Lumpur. © Privé