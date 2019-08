Familie schutter Ohio biedt excuses aan voor ‘ongevoelige’ rouwadvertentie

De familie van de schutter die in het Amerikaanse Dayton (Ohio) negen mensen doodde, waaronder zijn eigen zus , heeft zijn overlijdensadvertentie verwijderd en zich verontschuldigd voor de ‘ongevoelige’ tekst. Ze repten met geen woord over het bloedbad dat hij vlak voor zijn dood aanrichtte.

In de overlijdensadvertentie op de website van een lokale begrafenisonderneming beschreven de ouders hun 24-jarige zoon Connor Betts als een ‘grappige, welbespraakte en intelligente man met opvallende blauwe ogen en een vriendelijke glimlach’. Ook valt te lezen dat Connor ‘enorm gemist zal worden door zijn vrienden, familie en vooral zijn trouwe hond Teddy’. Er staat een foto bij van een jonge jongen die breeduit glimlacht.

Er wordt met geen woord aandacht besteed aan de schietpartij of de oorzaak van zijn dood. Ook van excuses aan de slachtoffers of de lokale gemeenschap is geen sprake. Dat kwam de familie op veel kritiek te staan. ,,In ons verdriet hebben we onze zoon gepresenteerd zonder stil te staan bij zijn laatste daad. Dat spijt ons heel erg”, laten de ouders van Connor weten aan de BBC.

Slimme jonge vrouw

Betts werd doodgeschoten door de politie nadat hij op 4 augustus negen mensen neerschoot in een populair uitgaanscentrum in Dayton. Nog eens zeventien mensen raakten gewond. Volgens de autoriteiten was Betts, die werkte als kok, uitgerust met kogelwerende kleding.



Het gezin schreef overlijdensberichten voor beide kinderen, dat van Connor is op hun verzoek verwijderd. Ook in de advertentie voor zijn zus spreekt de familie met geen woord over haar doodsoorzaak. Het is niet duidelijk of zij opzettelijk werd geraakt door haar broer. De familie beschrijft de 22-jarige Megan als een liefhebbende, intelligente en slimme jonge vrouw. Ze was gefascineerd door rotsen, geologie, de aarde en de ruimte. Ze hoopte voor NASA te werken om de levensvatbaarheid van het leven op andere planeten te verkennen.



Na de schietpartij gaf de familie wel een verklaring af om ‘hun meest oprechte gebeden en condoleances aan te bieden aan alle slachtoffers, hun families en vrienden’. Ze bedankten ook de hulpverleners voor hun ‘snelle reactie om het aantal slachtoffers te minimaliseren en voor iedereen die hulp bood aan de slachtoffers’.

Stoornis

De beschrijving van Connor in de rouwadvertentie staat opvallend haaks op hoe zijn ex Caitlyn Johnson hem herinnerd. Connor liet haar op hun eerste date videobeelden zien van een massa-schietpartij in een synagoge. Ze vertelde een lokale krant ook dat hij bipolair was en een obsessief-compulsieve stoornis had. Hij vertelde haar ook dat hij twee keer een pistool in zijn mond had gestoken, maar de trekker niet over kon halen. Gealarmeerd door zijn gedrag verbrak ze hun relatie per sms.

Betts was de hoofdzanger van een metalband en zong extreme en expliciete teksten, soms verwijzend naar het seksueel misbruik van een lijk. AP meldt dat klasgenoten zeggen dat Betts in 2017 was geschorst op Bellbrook High School voor het samenstellen van een ‘hitlist’ met degenen die hij wilde vermoorden en een ‘verkrachtingslijst’ met meisjes die hij seksueel wilde aanvallen. Die liet hij achter op de muur van een toiletruimte.