Familie Prince tegen Trump: Stop met zijn muziek in campagne

De halfbroer van Prince, Omarr Baker, liet donderdag namens de nabestaanden via Twitter weten dat er nooit toestemming aan Trump of het Witte Huis is gegeven om de muziek van Prince te gebruiken en dat er is verzocht om daar onmiddellijk mee te stoppen. Een woordvoerder van de familie bevestigde dat een dag later. De campagnestaf van Trump heeft nog niet gereageerd.