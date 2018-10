Familie ontvoerde miljardair looft beloning uit voor gouden tip

De politie heeft meer dan twintig mensen gearresteerd in verband met de ontvoering van de 43-jarige magnaat, maar zowel het motief voor de ontvoering als zijn verblijfplaats zijn nog steeds onduidelijk. De politie denkt dat twee blanke mannen achter de verdwijning zitten, zo meldt de BBC.



De familie hoopt dat de beloning het onderzoek van de politie helpt. ,,We willen iedereen die informatie over de verblijfplaats van onze zoon kan geven, verzekeren dat we hun informatie discreet behandelen", zei woordvoerder Azim Dewji tijdens een persconferentie.



De ontvoering vond plaats voor de deur van een dure fitnessruimte in de welvarende wijk Oysterbay. De ontvoerders schoten in de lucht voordat ze wegreden met de miljardair, zeiden ooggetuigen. Dewji, een fitnessliefhebber, had geen bewakers bij zich en was alleen naar de sportschool gereden, vertelde regionale politiecommissaris van Dar es Salaam, Paul Makonda, eerder.



Ontvoeringen zijn ongebruikelijk in Tanzania.