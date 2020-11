Familie Nederlandse coronapatiënt was in ziekenhuis toen Duitse arts hem ‘uit zijn lijden verloste’

De zaak van de vermeende doodslag op een Nederlandse coronapatiënt die op sterven lag in een Duits ziekenhuis neemt bizarre vormen aan. De familie van de 47-jarige Rotterdammer was in de Uniklinik Essen op het moment dat de verdachte narcosearts hem ‘uit zijn lijden verloste’, bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) in Essen desgevraagd tegen deze site.

Of de familie getuige was van de dodelijke injectie die narcosearts Andreas B. (44) het slachtoffer zou hebben gegeven, kan het OM niet zeggen. De narcosearts handelde volgens de woordvoerster niet op verzoek van de familie van de Nederlander. ,,In dat geval zou de verdenking tegen de arts geen doodslag zijn geweest.’’ Bij doodslag is in Duitsland, anders dan in Nederland, ook sprake van opzet. Het verschil met moord is dat ‘laaghartige motieven’ zoals hebzucht of lust ontbreken.

De aanwezigheid van de familie werpt een nieuw licht op de verklaring die de arts na zijn arrestatie aflegde bij de politie over de dood van de Nederlander. Andreas B. verklaarde ‘het lijden van de patiënt en diens familie niet langer te hebben kunnen aanzien.’ Ook in Duitsland is het gebruikelijk dat familie wordt gevraagd naar het ziekenhuis te komen als de situatie van een patiënt verslechtert.

Vader van twee kinderen

De 47-jarige Rotterdammer, die een vrouw en twee schoolgaande kinderen achterlaat, was een dag of tien voor zijn overlijden opgenomen op de intensive care in het universitair ziekenhuis in Essen. Daarvoor verbleef hij in een ziekenhuis in Venlo. Hoe lang hij daar lag is het OM niet bekend. Het weet evenmin of de veertiger tot een risicogroep behoorde en of hij voordien was opgenomen in een ziekenhuis in Rotterdam of elders in Nederland.

Het OM verklaarde gisteren dat de hoofdarts alleen een korte verklaring had afgelegd over de dood van de Nederlandse coronapatiënt en niet over die van een 50-jarige Duitse lotgenoot die eveneens door zijn toedoen zou zijn overleden, maar komt daar nu op terug. ,,Ook in dat geval kon de verdachte het lijden van de patiënt en diens familie naar eigen zeggen niet langer aanzien’’, zegt de woordvoerster.

Hartstilstand

De twee coronapatiënten lagen op sterven en overleden op respectievelijk 13 en 17 november. Volgens de WDR, de openbare omroep van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, kregen ze een middel geïnjecteerd dat meteen een hartstilstand veroorzaakte. Het Openbaar Ministerie geeft daar geen commentaar op.

Het ziekenhuis meldde gistermiddag in een verklaring ‘dat het vermoeden bestaat dat de arts opzettelijk en illegaal medicijnen heeft toegediend aan twee ernstig zieke mensen in hun laatste stervensfase, wat heeft geleid tot hun overlijden.’ Actieve euthanasie is in Duitsland verboden. Zelfs een arts mag niet zelf de dood van een patiënt bewerkstelligen.

Monsterklus

Iemand die van de overlijdens hoorde, meldde die volgens het Openbaar Ministerie enkele dagen later aan de ziekenhuisleiding. Die schorste de arts meteen en informeerde het OM. De politie arresteerde B. vorige week woensdag. Hij werd een dag later in voorlopige hechtenis genomen op verdenking van tweevoudige doodslag. Onderzoek moet uitwijzen of hij meer overlijdens op zijn geweten heeft.

B. had als hoofdarts een hoge functie. De Duitse stichting Patiëntenbescherming riep gisteren op alle overlijdens te onderzoeken op momenten waarop hij dienst had. De recherche is volgens het OM al bezig met die ‘monsterklus’. Andreas B. werkte sinds februari 2020 in de Universitätsklinikum Essen. Daarvoor was hij werkzaam in een ziekenhuis in Heidelberg, bevestigt het OM na berichtgeving door Bild.

Advocaat

De nabestaanden van de 47-jarige Rotterdammer willen voorlopig niet met de media praten en vragen met rust te worden gelaten. ‘Als familie zitten we midden in de eerste fase van rouwverwerking. We zijn nog in shock naar aanleiding van het nieuws uit Duitsland. Het verlies en dus het verdriet is allemaal nog heel vers. In een later stadium c.q. zodra er meer te melden is, zullen wij dat via onze advocaat laten weten’, luidt het in een verklaring verspreid via hun Rotterdamse raadsman Frank van Ardenne.

Bekijk hieronder onze video's over de coronacrisis: