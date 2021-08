Familie: Belg neergeschoten op vliegveld Kaboel

Hotak Jahanshir, een Belg uit Antwerpen, is vrijdag neergeschoten op het vliegveld in Kaboel, vertelt de neef van de man tegen de Belgische krant Het Laatste Nieuws . Op beelden is te zien hoe de gewonde man verzorgd wordt in het ziekenhuis.

De neergeschoten Belg stond vrijdag, op de eerste dag van de Belgische evacuatie-operatie ‘Red Kite’, omstreeks 2.40 uur ‘s middags tussen de enorme mensenmassa die probeerde uit Afghanistan weg te geraken. Zijn broer Sherbaz, die niet over de Belgische nationaliteit beschikt, vergezelde hem.

De noordelijke toegangspoort wordt voornamelijk gecontroleerd door Amerikaanse militairen. Die gaven de mensen de opdracht om voor prikkeldraad te gaan zitten. Toen een Belgische militair vroeg of er Belgen aanwezig waren, en Hotak reageerde, schoot een Amerikaanse militair hem neer, vertelt zijn neef. Of een Amerikaanse soldaat inderdaad bij het incident betrokken was, is officieel niet bevestigd.

Bloedend gat

De Morgen kreeg videobeelden in handen van de verzorging van Hotak in het ziekenhuis. Volgens de artsen werd hij geraakt door een plastieken of rubberen kogel. Hij heeft een bloedend gat in zijn kin en zijn kaak is gebroken. Ondertussen herstelt de man bij zijn familie in Kaboel van zijn verwondingen.

De Morgen heeft de beelden, met toestemming van de familie, aan Buitenlandse Zaken van België overhandigd. Het ministerie zegt het verhaal en de beelden intussen te hebben doorgespeeld aan de bevoegde diensten in onder meer de Pakistaanse hoofdstad Islamabad, ‘maar we hebben nog geen enkel element ter bevestiging gekregen’, aldus woordvoerder Wouter Poels. ,,Het onderzoek is lopende.”

