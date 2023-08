‘Falend preventiebeleid’: dodelijke bosbranden op Maui leiden nu al tot rechtszaken

De exacte oorzaak van de branden is nog onbekend. De verspreiding van niet-inheemse grassen en krachtige winden van orkanen worden genoemd als belangrijke aanjagers van de vuurzee die de historische badplaats Lahaine verwoestte. Daarbij zijn tot nu toe 93 mensen omgekomen. Men vreest dat het dodental nog verder kan stijgen, tot boven de honderd. Een groot deel van Lahaina was een oud walvisvaardersdorp, gebouwd van houten huizen. Veel daarvan waren gekocht door investeerders en opgesplitst in appartementen die deels werden verhuurd, bijvoorbeeld als B&B. In de honderden huizen die zijn verbrand woonden mogelijk wel 6.000 mensen.



Terwijl de geschokte bewoners de omvang van de vernietiging tot zich laten doordringen, schatten de federale autoriteiten dat er minstens 5 miljard euro nodig zal zijn om de stad Lahaina te herbouwen. Inmiddels worden door overlevenden ook al diverse verantwoordelijken aangewezen die de omvang van de ramp wellicht hadden kunnen voorkomen met betere preventiemaatregelen. Daarbij bekritiseren veel bewoners met name Hawaiian Electric, het nutsbedrijf dat toezicht houdt op de stroomvoorziening op het eiland. Er zijn al rechtszaken aangekondigd tegen de stroomleverancier, omdat deze - in tegenstelling tot bijvoorbeeld energiebedrijven in de staat Californië - geen noodplan zou hebben gehad om het net gedeeltelijk of volledig af te sluiten bij gevaarlijke wind. Bosbranden kunnen ontstaan tijdens een storm wanneer zwiepende takken elektriciteitskabels raken of rondvliegend materiaal vonken veroorzaakt. Diverse Amerikaanse staten hebben zo geleerd van eerdere ervaringen en hebben wel zo’n ‘stroomonderbrekingsplan’ paraat, vooral na vergelijkbare verwoestende branden in Californië in 2017 en 2018.

Volledig scherm Een uitgebrande auto in Lahaina. © AFP

Code rood

Maui had eerder deze zomer al een code rood uitgevaardigd omdat het eiland kampte met ernstige droogte. Wetenschappers hebben berekend dat 90 procent van Hawaï nu minder neerslag krijgt dan een eeuw geleden, met name sinds 2008 is er een opvallend droge periode. Volgens de Amerikaanse Droogtemonitor heeft ongeveer 14 procent van Hawaï te maken met ernstige of matige droogte, terwijl maar liefst 80 procent van de eilanden als abnormaal droog wordt beschouwd. Droog weer onttrekt vocht aan vegetatie, wat betekent dat het vuur gemakkelijker ontstaat en zich kan verspreiden.



Het Hawaïaanse congreslid Jill Tokuda trok van leer tegen lokale autoriteiten die zouden hebben onderschat hoe dodelijk bosbranden tegenwoordig kunnen zijn. Vijf jaar geleden ontstonden er bij de passage van orkaan Lane kleinere bosbranden rond Lahaina onder vergelijkbare omstandigheden. Die brand verwoestte 2.000 hectare grond, 21 huizen en 31 voertuigen volgens lokale media. ,,Je kunt niet beweren dat Hawaii onbekend is met orkaanwinden of droge vegetatie,” zei Tokuda op de nieuwszender CNN.



De branden in haar thuisstaat werden vorige week verergerd door winden die ontstonden door orkaan Dora, die verderop voorbijtrok. Vorig jaar publiceerden Hawaiiaanse functionarissen een noodplan voor mogelijke extreme situaties waarin het risico van levensgevaarlijke bosbranden echter als ‘laag’ werd ingeschat. ,,We hebben niet geleerd van Lane. We moeten ervoor zorgen dat we het de volgende keer beter aanpakken,” aldus Tokuda.

Je kunt niet beweren dat Hawaii onbekend is met orkaanwin­den of droge vegetatie Jill Tokuda, congreslid Hawaï In een rapport uit 2014 van Hawaiiaanse brandonderzoekers wordt gewaarschuwd dat juist dat het gebied van Lahaina - met veel historische huizen - een extreem hoog risico liep om vlam te vatten, wat dus ook gebeurde zonder dat er preventieve maatregelen werden genomen. Een ander punt van kritiek is dat geen van de tachtig waarschuwingssirenes die rond Maui waren geplaatst, tijdig werden geactiveerd. ‘Vlak voor de uitbraak van de brand in de badplaats hebben de autoriteiten van Maui zich beperkt tot een reeks soms verwarrende berichten op sociale media, die slechts een beperkt publiek hebben bereikt', aldus de lokale krant The Honolulu Star-Advertiser. Desalniettemin beschikt de Amerikaanse staat Hawaï over een uitgebreid systeem voor noodwaarschuwingen om diverse gevaren aan te pakken, zoals oorlog, vulkaanuitbarstingen, orkanen en bosbranden, merkt de krant op. Een woordvoerder van het eilandbestuur heeft bevestigd dat er wat fout ging met de sirenes.

Orkaanseizoen

Meteorologen voorspellen al tijden, als gevolg van klimaatverandering, een buitengewoon krachtig Atlantisch orkaanseizoen, mede door recordhoge zeewatertemperaturen dit jaar. Vroeger waren bosbranden op Hawaï tamelijk zeldzaam en ontstonden ze voornamelijk door vulkaanuitbarstingen of blikseminslagen. Echter, in de afgelopen decennia zijn menselijke activiteiten en hun impact op het milieu de voornaamste oorzaak geworden van meer frequente en ernstiger branden, aldus wetenschappers. De Verenigde Naties hebben regelmatig gewaarschuwd dat het aantal en de intensiteit van extreme bosbranden zullen toenemen. Niet alleen vanwege klimaatverandering, maar ook vanwege de manier waarop de mens de aarde exploiteert.

Deze ramp is de dodelijkste bosbrand in de Verenigde Staten sinds de Camp-brand in Californië in 2018 ten minste 85 mensen doodde en de stad Paradise gedeeltelijk verwoestte. De branden van deze week zijn de dodelijkste natuurramp in de geschiedenis van de staat Hawaii, die de tsunami van 1960 overtreft die 60 mensen het leven kostte.

Er is inmiddels een onderzoek gestart naar het crisisbeheer door de autoriteiten. Anne Lopez, de procureur-generaal van Hawaï, belooft ,,een grondige beoordeling van kritieke beslissingen en beleidslijnen vóór, tijdens en na de branden”.