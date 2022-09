Faezeh Hashemi, dochter van oud-president Iran, aangehouden wegens ‘aanzetten tot protest’

Honderden mensen in Nederland demonstre­ren tegen Iraanse regering na dood 22-jarige vrouw

Honderden mensen in Nederland hebben zaterdag gedemonstreerd tegen de Iraanse regering en voor vrouwenrechten in Iran. Ze voerden actie uit solidariteit met de demonstranten in Iran die de straat op zijn gegaan om hun woede te uiten over de dood van Mahsa Amini.

24 september