Factcheck: Trump ziet ‘corrupte verkiezingen’, maar zijn claims kloppen niet

Trump las ze ingehouden op, één voor één, monotoon maar gedecideerd: er was gerommel met stembiljetten, sabotage door Democraten, er zijn ‘horrorverhalen’ over ‘gestolen verkiezingen’. De boodschap was niet mis te verstaan: de presidentsverkiezingen zijn frauduleus verlopen, vindt Trump. Maar het punt is: daarvoor ontbreekt ieder bewijs.

De toespraak in de perszaal van het Witte Huis donderdagnacht duurde een kwartier en bevatte zoveel valse claims dat Amerikaanse media er nu nog druk mee zijn. Persbureau AP publiceerde een ‘fact-check’.

1. Trump: ‘We horen horrorverhalen, we denken dat er heel veel rechtszaken komen, we hebben zoveel bewijs'.

Maar de president presenteert geen bewijs van systematische wanpraktijken bij het stemmen of het tellen van biljetten. Sterker nog: het tellen van de stembiljetten verloopt in alle staten grotendeels soepel, zagen ook internationale waarnemers, zelfs nu de pandemie door het land raast. Een van de voorname klachten, dat er na de verkiezingsdag nog stemmen geteld worden, raakt kant noch wal: geen enkele presidentsverkiezing gebeurde het dat de stemmen allemaal op de verkiezingsdag geteld waren, geen wet of verwachting stelt ook dat dat het geval moet zijn. Het grote aantal briefstemmen - door corona stemden meer mensen schriftelijk - heeft op sommige plekken het telproces wat vertraagd, maar lang niet overal.



2. Trump: ‘In Pennsylvania hebben partijdige Democraten stembiljetten toegelaten die later binnenkwamen, die zijn geteld zonder postzegel of identificatie’.



Het was het Hooggerechtshof van de staat Pennsylvania dat besloot dat stembiljetten die op de verkiezingsdag verstuurd zijn tot drie dagen daarna mogen meetellen. Het landelijke Hooggerechtshof in Washington bekeek de zaak en tolereerde het. Mogelijk later kijkt het Hof er nog een keer naar.

3. Trump: ‘Democraten in Pennsylvania zijn naar het Hooggerechtshof gegaan om onze waarnemers buiten de deur te houden, ze willen niemand binnen hebben terwijl zij daar de stemmen tellen'.

Dat klopt niet. Niemand heeft geprobeerd waarnemers van beide kanten erbuiten te houden. Wel speelde er een zaak over hoe dichtbij de waarnemers konden komen bij de mensen die de briefstemmen tellen in Philadelphia. De Trump-campagne ging naar de rechter om dichterbij te kunnen komen dan de richtlijnen toestonden. De rechtbank gaf de Trump-campagne gelijk.

Volledig scherm © AP

4. Trump: ‘Onze campagne mocht niet aanwezig zijn bij het tellen van stemmen in Detroit'.

Ook dat klopt niet. De biljetten werden geteld in een congrescentrum waar elke partij een waarnemer per teltafel kon sturen. Volgens een van de aanwezigen moesten op enig moment wel mensen uit de ruimte vanwege de afstandsregels die door corona gelden.

5. Trump: ‘De verkiezingen in Georgia worden gerund door Democraten'.

Dat is niet waar: de verkiezingen in de staat Georgia worden overzien door een Republikein, Brad Raffensperger.

6. Trump: ‘Als je de legale stemmen telt, win ik makkelijk. Als je de illegale stemmen telt, dan proberen ze de verkiezingen te stelen'.

Dit is ongefundeerd, hiervoor is geen enkele aanwijzing. Zijn campagnemedewerkers noch verkiezingsfunctionarissen of waarnemers hebben substantiële aantallen ‘illegale stemmen’ gevonden, laat staan de aantallen die een makkelijke zegen van Trump zouden torpederen. Trump spreekt vaak van briefstemmen die op zich niet legitiem zijn, maar dat is het wel. Het is een manier van stemmen die veel kiezers tijdens een pandemie verkiezen boven fysiek stemmen.

7. Trump: ‘We lagen voor in veel sleutelstaten, erg veel voor'.

Dat komt door de manier waarom er geteld wordt in staten, niet door een plotselinge ‘wantoestand’. Vaak zijn grote steden wat later met hun tellingen, gemiddeld genomen hebben Democraten een grotere aanhang in steden. Ook volgen de briefstemmen vaak op het einde, en een groot deel van de schriftelijke stemmen komt van Democraten. Trump heeft zijn supporters juist aangemoedigd vooral naar buiten te gaan en te stemmen op verkiezingsdag zelf.

Volledig scherm President Donald Trump verlaat de perszaal van het Witter Huis na zijn controversiële speech vol valse claims en ongefundeerde verdachtmakingen. © AFP