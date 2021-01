Facebook schorst account van Trump voor onbepaalde tijd

De schorsing duurt in ieder geval tot na de machtsoverdracht op 20 januari. Oprichter van het sociale medium Mark Zuckerberg zegt in een post op Facebook dat het bedrijf zo wil voorkomen dat Trump het platform gebruikt om op te roepen tot geweld.

,,Wij geloven dat het risico te groot is om de president toe te staan gebruik te maken van onze diensten”, schrijft Zuckerberg. ,,Daarom hebben we zijn accounts op Facebook en Instagram voor onbepaalde tijd geblokkeerd. Dat duurt zeker de komende twee weken tot na de machtsoverdracht.”

Zuckerberg noemt Trumps berichten schokkend. ,,Zijn beslissing om dit platform te gebruiken om de daden van zijn aanhangers goed te praten in plaats van te veroordelen heeft veel mensen in de VS en over de wereld geschokt.”