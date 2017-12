'Facebook gevaar voor de samenleving'

Palihapitiya voelt zich ‘enorm schuldig’ over zijn bijdrage aan de opbouw van de sociale media. ,,We hebben een instrumentarium ontwikkeld dat de sociale cohesie in onze samenleving verscheurt’’, aldus de in Sri Lanka geboren Palihapitiya. ,,De op korte termijn gestoelde, door dopamine gedreven hang naar feedback onder gebruikers vernietigt de werking van de samenleving.’’ Daarmee wijst hij op het risico dat mensen hun waarderingen op de website belangrijker gaan vinden dan het werkelijke leven.

Spijtoptant

Volgens Palihapitiya gaat het maatschappelijk debat op deze manier verloren, verkruimelt de samenwerking, is er te veel ruimte voor desinformatie, voor het verspreiden van onwaarheden. ,,Het is een probleem dat de hele wereld aangaat. De fundamenten van hoe mensen met elkaar omgaan verkruimelen.’’ De spijtoptant deed zijn ‘schuldbekentenis’ op een bijeenkomst van de Stanford Business School. Website The Verge bracht hem naar buiten.

Quote De fundamenten van hoe mensen met elkaar omgaan verkruimelen Chamath Palihapitiya

Na zijn vertrek bij Facebook gebruikt de miljardair zijn fortuin als durfkapitaal voor jonge bedrijven in onder meer de gezondheidszorg, onderwijs en de ontwikkeling van software. Hij heeft daarvoor The Social+Capital Partnership opgericht. Palihapitaya, opgevoed in Canada en nog altijd een zeer invloedrijk man in Silicon Valley, is ook mede-eigenaar van de Golden State Warriors, een top-basketbalteam uit Californië.

Volledig scherm Miljardair Chamath Palihapitaya is mede-eigenaar van de Golden State Warriors uit Oakland, Californië, een van de topbasketbalteams in de Verenigde Staten. (AP Foto/Marcio Jose Sanchez) © AP

'Shit'

Over zijn vorige werkgever zegt Palihapitaya dat hij haar niet kan controleren. ,,Maar ik heb wel controle over mijn eigen besluiten en dat betekent dat ik die shit niet gebruik. Mijn kinderen ook niet’’, aldus de spijtoptant. Op de Stanford Business School riep hij zijn gehoor op ‘goed na te denken over jullie relatie met sociale media’. ,,Jullie hebben het zelf niet door, maar jullie worden geprogrammeerd. Jullie moeten een besluit nemen hoeveel je wilt opgeven, hoeveel je wilt inleveren van je intellectuele onafhankelijkheid’’, waarschuwt de voormalige Facebook-topbestuurder.

Nepnieuws

Met zijn kritiek sluit Palihapitaya zich aan bij de een groeiende groep critici. Volgens hen zorgen sociale media als Facebook voor extra politieke tegenstellingen, omdat de digitale platforms het online-debat domineren. Zij zouden met hun algoritmes, met de verspreiding van nepnieuws en met complottheorieën onder andere de Amerikaanse verkiezingen en het referendum in Groot-Brittannië over een vertrek uit de Europese Unie hebben ondermijnd. Facebook wordt ook beschuldigd van een bedenkelijke rol in de crisis rond de Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar. Het netwerk zou een bijdrage hebben geleverd aan de verspreiding van anti-Rohingya-propaganda in het land, terwijl het leger bezig was met een etnische zuivering.

Quote Mensen die het slecht met ons voor hebben kunnen grote groepen mensen manipuleren en hen hun wil opleggen Chamath Palihapitiya