Facebook blokkeert wereldwijd profielen van aanhangers Bolsonaro

Eerste Amerikaan­se vrouw met gezicht­strans­plan­ta­tie overleden

1 augustus Twaalf jaar nadat ze als eerste vrouw in de Verenigde Staten een gezichtstransplantatie onderging, is Connie Culp (57) overleden. Ze stierf aan complicaties als gevolg van een infectie die geen verband hield met haar transplantatie, meldt de Cleveland Clinic in Cleveland in de noordoostelijke staat Ohio.