Extreme kou in VS eist meer dan 10 levens

Meisje (12) bevalt ineens van gezond kind, stiefbroer (14) is de vader

4:20 Een meisje van twaalf jaar is eerder deze maand in Australië plotseling bevallen van een kind. Het meisje wist zelf niet dat ze zwanger was. Deze week bleek dat het kind op elfjarige leeftijd werd bezwangerd door haar veertienjarige stiefbroer.