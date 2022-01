Extreme hitte teistert Zuid-Amerika: ‘Dependance van de hel’

Britse moeder rijdt naar Italië om dochtertje te laten vaccineren: 'Kostbaar­ste wat ik heb beschermen’

Een Britse moeder baart in eigen land opzien door met haar 9-jarige dochtertje helemaal naar Italië te rijden. En niet om rustig vakantie te vieren, maar om een kindervaccin op te halen. ,,Ik riskeer liever een vaccin waar we redelijk veel van weten dan een gok te wagen met een virus waarvan we heel weinig weten”, lichtte de jonge Alice Columbo haar bijzondere reis toe.

