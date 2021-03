Extreemrechtse Nederlander vast in VS wegens wapenbezit en illegaal verblijf

De Amerikaanse autoriteiten hebben een Nederlander aangehouden die deel zou hebben uitgemaakt van een extreemrechtse groepering. De 26-jarige Jaap Willem L. wordt verdacht van illegaal wapenbezit en had de VS volgens de federale politiedienst FBI al in 2014 moeten verlaten.

De FBI kwam L. vorig jaar op het spoor tijdens een onderzoek naar de Boogaloo Bois. Leden van die groep gingen in Minneapolis gewapend de straat op tijdens de onrust die volgde op de dood van George Floyd. Deze zwarte Amerikaan werd door de politie gedood tijdens een hardhandige arrestatiepoging.

De Nederlander had via Facebook contact met leden van de groep. Ze spraken volgens de aanklacht onder meer over hun plannen om naar Minneapolis te gaan, maar dat zou L. uiteindelijk niet zijn gelukt. Hij zou later wel een foto hebben gedeeld waarop te zien is hoe hij gewapend met een geweer een protestactie bijwoonde in Tazewell (Virginia).

L. hield zijn echte naam geheim. Hij gebruikte volgens de aanklacht pseudoniemen als Martin Dorner en Jaxson Lynch. De FBI vermoedt dat de Nederlander tijdens een protest in Richlands ook een interview gaf aan een plaatselijke televisiezender. Hij bedekte daar zijn gezicht en had opnieuw een vuurwapen bij zich.

Meisje

De echte identiteit van L. kwam aan het licht via een agent die ooit met hem had gechat via Facebook. Die kende hem als Jaap uit Nederland. Hij kwam in mei 2014 de VS binnen met een toeristenvisum voor drie maanden. Daarna had de Nederlander het land moeten verlaten. De autoriteiten arresteerden hem op 2 maart. Ze vonden toen ook een automatisch vuurwapen en meerdere magazijnen.

L. verklaarde zelf dat hij oorspronkelijk naar de VS was gegaan om met een meisje af te spreken dat hij op internet had ontmoet. Hij zou vervolgens zijn gebleven, ook nadat zijn verblijfsstatus was verlopen.

