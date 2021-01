Extreemrechts in de VS groeit: ‘We moeten voorbereid zijn op de ergste scenario’s’

China laat eindelijk corona-onderzoe­kers toe, onder wie Marion Koopmans (maar of het wat oplevert?)

14 januari Een groep internationale onderzoekers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is vandaag uiteindelijk toch gearriveerd in de Chinese stad Wuhan. Daar mogen ze enige tijd onderzoek doen naar de mogelijke oorsprong van het coronavirus dat leidde tot de pandemie.