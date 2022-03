Extreem zeldzame Pokémonkaart brengt 382.000 euro op bij veiling

De kaart, een speciale holo-editie - een glimmende kaart dus - van de allereerste Charizard-kaart uit 1999, is ontzettend zeldzaam. Behalve dat er destijds maar drieduizend exemplaren zijn gedrukt, heeft de kaart ook nog een perfecte keuringswaarde van 10 meegekregen. Volgens veilingsite PWCC Market Place, populair bij Pokémonkaartverzamelaars, zijn er maar 121 kaarten in omloop van deze waarde.

Pokémonkaarten verzamelen als hobby of investering: Yves bewaart zijn kaart van 400.000 euro in een bankkluis

Voor verzamelaars is deze Charizard ‘de heilige graal van de Pokémonwereld’, aldus PWCC. Jesse Craig van PWCC deelt met CNN: ,,Dit is een van de kaarten waarbij de vraag het aanbod overstijgt. Pokémon is een van de grootste mediamerken ter wereld, en Charizard is het meest geliefd. Het is een aanwinst voor Pokémon- en non-Pokémonverzamelaars.”