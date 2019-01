Extreem winterweer in Alpen. ‘Dit zie je maar eens in de honderd jaar’

Hoe link is het?

De enorme sneeuwval levert levensgevaarlijke situaties op. Deze week zijn al twaalf mensen om het leven gekomen. In het Duitse Trautshofen kwam een negenjarige jongen onder een vallende boom terecht. Hij overleed ter plaatse. Eén vrouw struikelde, viel in de sneeuw en stikte. Elders kwam een wandelaar om na te zijn geraakt door een afgebroken boomtak.



In sommige delen van Duitsland is het gevaar inmiddels iets afgenomen. Op veel plekken is het waarschuwingsniveau van vier naar drie verlaagd. Alleen rond de plaats Berchtesgaden geldt nog niveau vier en is de noodtoestand uitgeroepen. Daar zijn nog bijna vierhonderd mensen volledig van de buitenwereld afgesloten.



In Oostenrijk blijft de situatie ernstig. Kenners spreken van zeldzame hoeveelheden sneeuw. In tien dagen tijd is er op sommige plaatsen meer dan drie meter bij gekomen. In Salzburg werd het lawinerisico deze week zelfs opgeschaald naar niveau 5, het hoogste niveau.



Verscheidene dorpen zijn van de buitenwereld afgesloten, wegen zijn dicht of zeer moeilijk begaanbaar. In Tirol zitten 1600 huishoudens zonder stroom, in Salzburg gaat het om meer dan 1200 huishoudens. Het skigebied Hochkar (120 kilometer ten zuidwesten van Wenen) is ontruimd vanwege lawinegevaar.