Extreem weer in de Alpen: klim- en wandelroutes gesloten door recordwarmte

Met video Joe Biden test toch weer positief voor corona na reeks negatieve testen, opnieuw in isolatie

De Amerikaanse president Joe Biden keert terug in strikte isolatie omdat hij opnieuw positief is getest op corona, na een reeks negatieve testen. Volgens zijn arts voelt de 79-jarige president zich ‘vrij goed’ en is een speciale behandeling op dit moment niet nodig.

31 juli