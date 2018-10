‘Extreem gevaarlijke’ orkaan Willa wordt sterker en nadert Mexico

‘Dubbelgan­ger van Khashoggi verliet Saoedisch consulaat via achterdeur’

14:06 Op bewakingsbeelden is te zien dat een Saoedische dubbelganger in de kleding van Jamal Khashoggi het Saoedische consulaat in Istanboel via de achterdeur verlaat, kort nadat de journalist daar was vermoord.