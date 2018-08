Explosie in restaurant doodt separatistenleider Oekraïne

De leider is gedood door een explosie in een horecagelegenheid in de stad Donetsk, meldden lokale media. De door Rusland gesteunde separatisten hebben zijn dood bevestigd.



De 42-jarige Zachartsjenko leidde de separatisten sinds augustus 2014. Door de explosie in het café annex restaurant raakten drie anderen gewond. Onder hen is de minister van Financiën van de regio, Alexander Timofejev.



Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde al snel dat het alle reden had om te geloven dat de regering van Oekraïne achter de moord op de rebellenleider zit.