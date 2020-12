Schizofre­ne vader dumpte baby in rivier omdat ‘hij geloofde dat het kind in de duivel veranderde’

1 december Een jonge vader die vorig jaar in het Engelse Radcliffe werd aangehouden omdat hij zijn baby in een rivier had gegooid, deed dat omdat hij geloofde dat het jongetje langzaam in de duivel veranderde. De man is gisteren schuldig bevonden aan doodslag en moet mogelijk voor de rest van zijn leven in een zwaarbeveiligd ziekenhuis doorbrengen, verwachten psychiaters. Het kindje overleefde het drama niet.