Explosie chemiepark Leverkusen: geen hoop meer voor vijf vermisten

Een dag na de zware explosie en brand in een chemiepark in het Duitse Leverkusen is er geen hoop meer dat de vijf vermisten levend worden teruggevonden. Dat heeft exploitant Currenta vanmiddag verklaard tijdens een persconferentie. Dat brengt het dodental op zeven.

,,We moeten er helaas van uitgaan dat we de vijf vermisten niet meer levend terugvinden’’, zei Currenta-CEO Frank Hyldmar zojuist. De twee doden die gisteren werden geborgen, zijn volgens hem een Currenta-medewerker en een medewerker van een extern bedrijf. De vermisten zijn vier Currenta-medewerkers en één van een extern bedrijf. Meer informatie kan op dit moment naar zijn zeggen niet gegeven worden, aangezien op de plaats van het ongeluk nog steeds wordt gezocht naar de vijf. Het zoeken is lastig vanwege de grote hitte van de brand die na de explosie ontstond.

De brandweer zet ook drones voorzien van camera’s met hoge resolutie in om de vermisten op te sporen. ,,Dit is een missie die zelfs doorgewinterde brandweerlieden treft”, verklaarde Hermann Greven van de brandweer van Leverkusen. Het bluswater is opgevangen maar desondanks zijn volgens hem ook bodemmonsters genomen. De resultaten daarvan zijn nog niet beschikbaar.

Organische oplosmiddelen

Tot nu toe weet de brandweer alleen dat er organische oplosmiddelen in een opslagtank bij de afvalverwerkingsinstallatie zijn verbrand. Luchtmetingen zouden geen aanwijzingen van giftige stoffen hebben opgeleverd. Er is geen gevaar meer van de site zelf. Greven waarschuwde bewoners in een nabijgelegen woonwijk om eventuele vuildeeltjes van de brand ​​niet mee de woning in te nemen en vroeg hen hun schoenen uit voorzorg uit te doen voor het naar binnen gaan.

De brandweer zocht de hele nacht naar de vermisten en bluste na op de plek van de brand. Alleen al gisteren waren zo’n 360 brandweerlieden ter plaatse. De oorzaak van die explosie is nog onbekend. De politie wil morgen beginnen met het onderzoek op de plaats van het drama. Het zoeken naar de vermisten heeft voorrang. Bij de explosie en daaropvolgende brand raakten 31 mensen gewond. Een van hen is zwaargewond en verkeert in levensgevaar.

Oerknal

De explosie, die in een straal van 15 kilometer te horen was, vond omstreeks 9.40 uur plaats in het tankopslagpark van afvalverwerkingscentrum Bürrig. Ooggetuigen spraken van “een felle lichtflits” gevolgd door “een oerknal”. Daarna brak brand uit die gepaard ging met een zware rookontwikkeling. In de wijde omgeving was een dikke zwarte rookwolk van ruim 100 meter hoog zichtbaar. In de wijde omgeving moesten bewoners binnenblijven en ramen en deuren gesloten houden.

Een meetwagen van het deelstaatministerie van Milieu blijft de luchtkwaliteit monitoren. Het kan nog enkele dagen duren voordat betrouwbare resultaten van de milieuanalyses beschikbaar zijn.

Productieafval

Op het chemiepark in Leverkusen, verspreid over drie locaties, zijn zo’n 70 bedrijven gevestigd waaronder Covestro, Bayer, Lanxess en Arlanxeo. In totaal werken er zo’n 48.000 mensen. Het productieafval van de bedrijven werd ingezameld, tijdelijk opgeslagen in drie tanks en daarna verwerkt in de verbrandingsinstallatie. De tanks, met elk een laadvermogen van zo’n 300 kubieke meter, waren gevuld met een organisch oplosmiddel. Hoeveel is nog niet bekend. Alle drie tanks gingen in vlammen op.

Na de brand bestond er explosiegevaar bij een vierde tank. Die bevatte 100.000 liter licht ontvlambaar, giftig afval. De brandweer wist een ontploffing te voorkomen, verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Herbert Reul (CDU) van de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

