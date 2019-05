Experts VN: straf voor Assange is ‘disproportioneel’

Biertje? Dan riskeer je een boete in de Franse Ardèche

8:58 Wie deze zomer na een kajaktocht of lange wandeling in de Gorges de l’Ardèche een verfrissende alcoholische versnapering drinkt, riskeert een boete. De lokale autoriteiten willen met de drastische maatregel ongelukken en ruzies door dronkenschap tegengaan in de bij toeristen ontzettend populaire kloof in Zuid-Frankrijk.