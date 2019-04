Experimentele gentherapie Novartis veroorzaakte mogelijk dood baby

‘Aanslagen Sri Lanka gedaan als wraak voor aanslagen op moskeeën Christ­church’

11:24 De zelfmoordaanslagen in Sri Lanka waren bedoeld als vergelding voor het bloedbad in twee Nieuw-Zeelandse moskeeën in maart van dit jaar. Dat blijkt volgens onderminister van Defensie Ruwan Wijewardene uit eerste onderzoeksresultaten. Daarnaast wordt volgens de minister een tweede extremistische groepering verdacht van betrokkenheid bij de bomaanslagen in op hotels en kerken.