Exitpoll: christendemocraten winnen in Noordrijn-Westfalen

De huidige coalitie van CDU en FDP onder leiding van deelstaatpremier Hendrik Wüst houdt bij deze uitslag geen stand. Volgens de ARD leidt de prognose tot de volgende zetelverdeling in het deelstaatparlement: CDU 76 zetels, SPD 59, De Groenen 40, AfD 13 en FDP 11. Voor de vorming van een nieuwe coalitie zal Wüst dan ook in gesprek moeten met De Groenen of de SPD, nu huidig coalitiepartner FDP nagenoeg gehalveerd is. De FDP keert mogelijk niet eens terug in het parlement van Noordrijn-Westfalen, omdat de kans bestaat dat de liberalen de kiesdrempel van 5 procent niet halen, meldt Die Tagesschau. De rechtspopulisten van AfD lijken die drempel daarentegen wel te halen, ondanks een verlies van zo’n 1,5 procent vergeleken met vijf jaar geleden, aldus het nieuwsprogramma. De Groenen zijn de grote winnaars van de verkiezingen in Noordrijn-Westfalen. Met Mona Neubaur als topkandidaat verdrievoudigen zij zich, van 6 tot 18 procent. Zonder hen zal er geen regering in Noordrijn-Westfalen kunnen worden gevormd, tenzij de CDU en SPD een brede middencoalitie vormen, wat niet in de lijn der verwachting is. Het goede verkiezingsresultaat van De Groenen zou ook te danken zijn aan de hoge waardering van Groenen-ministers Robert Habeck en Annalena Baerbock in Berlijn, stelt Die Tagesschau.

Stembusgang belangrijkste van dit jaar

De stembusgang in de aan Nederland grenzende regio wordt in Duitsland gezien als de belangrijkste van dit jaar. Met bijna 18 miljoen inwoners is Noordrijn-Westfalen de grootste deelstaat van het land. Ongeveer 13,2 miljoen mensen mogen er stemmen. Er was een nek-aan-nekrace verwacht tussen de sociaaldemocraten (SPD), die in de landelijke politiek aan de macht zijn, en de regionaal regerende christendemocraten (CDU). Dat daarvan geen sprake is, wordt algemeen gezien als een nederlaag voor kanselier Olaf Scholz van de SDU.



Noordrijn-Westfalen was lange tijd een sociaaldemocratisch bolwerk, maar de SPD zit sinds 2017 in de oppositie, net als van 2005 tot 2010. De CDU werd bij de vorige stembusgang de grootste partij en mocht de deelstaatpremier leveren. Anders dan in Sleeswijk-Holstein, waar eerder deze maand verkiezingen waren, kan de CDU nu niet profiteren van een populaire premier. Wüst werd in oktober benoemd vanwege het vertrek van Armin Laschet. Laschet ging naar het parlement in Berlijn, nadat hij bij de landelijke verkiezingen teleurstelde als kanselierskandidaat.



De deelstaatverkiezingen van vandaag zijn de een na laatste van dit jaar. Eind maart won de SPD de absolute meerderheid in Saarland en verwees de CDU, die 23 jaar aan de macht was, naar de oppositiebanken. De CDU boekte in Sleeswijk-Holstein, waar de partij al regeerde, een grote verkiezingswinst ten koste van de SPD. De laatste stemming is in oktober in het aan Nederland grenzende Nedersaksen.